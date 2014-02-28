Евросоюз ужесточает нормы в отношении табачной продукции

Цель чиновников сократить число курильщиков до 2,4 миллиона, пишет Меддэйли. Европарламент принял новые правила. В частности, теперь предупреждающие надписи должны занимать большую часть на пачке, и с обеих сторон (65%). Также будет введен запрет на ментоловые, фруктовые, ванильные сигареты и прочие сигареты со вкусом.

Вводится запрет на узкие "дамские" пачки. Каждая пачка должна быть рассчитана минимум на 20 сигарет, чтобы поместились все предупреждения. Упаковки с табаком для изготовления самокруток также должны иметь предупреждения. Требуется отказаться от всех рекламных ходов вроде заявлений, что этот продукт безопаснее остальных. Устанавливается максимальное предельное содержание никотина для электронных сигарет. И развертывается масштабная сеть слежения, дабы исключить нелегальную торговлю сигаретами.

Чиновники надеются подписать новые директивы в марте, а внедрить их в практику в мае. Государства-члены ЕС получат два года на изменения законодательства. С помощью подобных нововведений эксперты ожидают снижения объемов потребления табака на 2% в ближайшие пять лет. Также они надеются сократить число новых курильщиков, в том числе, среди детей и подростков. Не исключено, что в ЕС утвердят стандартные упаковки сигарет без указания марки и производителя.