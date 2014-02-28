В Сирии от "свиного гриппа" скончались 19 человек

Министерство здравоохранения Сирии сообщило о 19 смертельных случаях, вызванных заболеванием пандемическим гриппом штамма A (H1N1). Всего опасная вирусная инфекция выявлена у 59 человек, большинство из них страдают хроническими болезнями, пишет ИТАР-ТАСС.

Выступая на пресс-конференции в Дамаске, министр здравоохранения Саад ан-Найеф указал, что вспышка пандемии так называемого "свиного гриппа" зафиксирована главным образом в центральной провинции Хама (220 км к северу от Дамаска). "Мы принимаем профилактические меры против его распространения во всех провинциях. Нам удалось обеспечить получение препаратов для борьбы с этой инфекцией", - подчеркнул он.

"Сигналы о растущем числе инфицированных с симптомами гриппа A (H1N1) получены из нескольких стран. Но Сирия находится в особых условиях, здесь продолжается конфликт, и многие семьи покинули свои дома, став беженцами, они не в состоянии поддерживать необходимой гигиены", - отметила представитель Всемирной организации здравоохранения в Дамаске Элизабет Хофф. По ее словам, по линии ООН сирийским властям оказывается экстренная поддержка и предоставляются вакцины для прививок, которые распределяются по всем регионам.

Эпидемиолог Куназ аш-Шейх сообщила, что 60% от числа пострадавших являются женщинами в возрастной группе от 15 до 50 лет. У них ослаблены здоровье и иммунная система организма.