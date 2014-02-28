Чёрный шоколад снижает риск заболеваний сердца и сосудов
13:15, 28 февраля 2014Зарубежные новости
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Шоколад помогает восстановить гибкость артерий, предотвращает образование тромбов
Фото: УНИАН
Употребление чёрного шоколада снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале The FASEB Journal, пишет Газета.ру.
К такому выводу они пришли, проведя исследование среди 44 страдающих от избыточного веса мужчин, которые на протяжении месяца употребляли по 70 г чёрного шоколада в день.
В частности, им удалось установить, что шоколад помогает восстановить гибкость артерий, предотвращает образование тромбов.
Этого эффекта удается добиться благодаря высокому содержанию флавоноидов в шоколаде.
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