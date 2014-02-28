Чёрный шоколад снижает риск заболеваний сердца и сосудов

Употребление чёрного шоколада снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале The FASEB Journal, пишет Газета.ру.

К такому выводу они пришли, проведя исследование среди 44 страдающих от избыточного веса мужчин, которые на протяжении месяца употребляли по 70 г чёрного шоколада в день.

В частности, им удалось установить, что шоколад помогает восстановить гибкость артерий, предотвращает образование тромбов.

Этого эффекта удается добиться благодаря высокому содержанию флавоноидов в шоколаде.