Мозг блокирует негативные воспоминания

Пожилые люди используют свой мозг иначе, чем молодые люди, когда дело доходит до хранения воспоминаний, особенно тех, что связаны с негативными эмоциями. В эксперименте, проведенном неврологами Университета Дьюка /США/, пожилым людям, средний возраст которых составлял 70 лет, и 24-летним юношам и девушкам показывали 30 нейтральных и с неприятным по впечатлениям содержанием /акты насилия, нападение змей и т.п./ фотографий. Во время просмотра были сделаны снимки функциональной магнитно-резонансной томографии для определения мозговой активности от увиденного.

Учёные обнаружили, что пожилые люди имеют меньше связей между областью головного мозга, контролирующей эмоции, и регионом, участвующим в регулировании памяти и навыков обучения, но также они обладали сильными связями во фронтальной коре, отвечающей за сложные процессы проявления поведения и выбора. Молодые люди в большей степени использовали области, участвующие в эмоциях и воспоминаниях - большинство добровольцев из этой группы смогли вспомнить фотографии с отрицательным содержанием, в отличие от пожилой группы. Предполагается, что в пожилом возрасте мозг акцентируется на самом мышлении, а не на эмоциях. Исследователей удивило то, что эмоциональные центры мозга пожилых людей были так же активны, как и у молодёжи, но работа нейронных сетей в этой области различалась. Как говорят специалисты, мозг пожилых людей страдает от негативной информации в меньшей степени в целях поддержания стабильного эмоционального состояния.

ami-tass.ru