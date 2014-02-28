Панические атаки приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям

Люди, которые страдают приступами панических атак, больше подвержены риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, считают ученые. Специалисты обнаружили, что сердечные приступы втрое чаще случаются у людей до 50 лет, которые страдают приступами паники. Одни ученые предполагают, что приступы паники могут вызвать изменения в нервной системе, которые способствуют засорению артерий.

Другие специалисты считают, что такие приступы провоцируют состояние, похожее на сердечный приступ, что наносит огромную травму организму. Исследователи изучили истории болезни более 400 тыс. человек разного возраста, из них у 57615 человек были диагностированы приступы панических атак.

Выяснилось, что у людей с приступами паники на 38% выше риск возникновения сердечных приступов и на 44% - сердечно-сосудистых заболеваний. Однако ученые заметили удивительный факт, - хотя люди с приступами панических атак больше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, они вряд ли умрут от них.