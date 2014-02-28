Стресс делает запахи неприятными

Ученые выяснили: если человек вдруг начинает ощущать странные запахи, он может находиться в состоянии тревожности. Это происходит из-за того, что под воздействием стресса меняются схемы связей в мозге, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Так, запахи, обычно воспринимаемые нейтрально, становятся неприятными. И чем сильнее стресс, тем значительнее изменения.

Вен Ли, профессор Университета Висконсин-Мэдисон, провела эксперимент с 12 добровольцами, у которых вызывали чувство тревожности, при этом, сканируя их мозг. Стресс делал нейтральные запахи в сознании людей неприятными. А это еще больше усиливало стресс, что в теории может толкать к тревожным расстройствам и депрессии.

В рамках эксперимента проводилось наблюдение за двумя независимыми мозговыми цепями - одна относится к обработке обонятельной информации, а вторая относится к обработке эмоций. И в состоянии тревожности эти две сети начинают взаимодействовать, чего обычно не происходит.