Ревность признали заболеванием

Итальянские ученые из Университета Пизы обнаружили область головного мозга человека, при воздействии на которую любой человек испытывает непреодолимое чувство ревности. Как уточняет Здоровье, это было сделано в ходе эксперимента, в котором участвовали пациенты с шизофренией, алкоголизмом и болезнью Паркинсона — болезнями, которые сопровождаются симптомами чувства ревности. «Если ревность является вполне естественным чувством для человека, мы обращаем внимание на биохимический дисбаланс в организме, который может превратить это чувство в опасную одержимость», — говорит глава исследования нейропсихиатр Донателл Марацци. По его словам, в своих крайних формах это провоцирует страшные последствия, подвигает человека на самоубийство или убийство.

Изучаемая область мозга — вентромедиальная префронтальная кора, которая управляет такими чувствами, как сопереживание и вина, а также мозжечковая миндалина, отвечающая за состояние страха и беспокойства, а также ревность. По мнению ученых, ревность является патологической болезнью, также известной как «синдром Отелло» (именно ревность заставила шекспировского героя задушить свою жену). Тяжелые формы болезни подразумевают обязательное обращение к врачу, так как человек становится опасен не только для других, но и для себя.