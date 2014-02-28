Полезные жиры способствуют росту мышц и уменьшению жировой прослойки

Лосось и грецкие орехи, богатые полиненасыщенными жирами, помогают набрать мышечную массу и предотвратить скопление жира в области талии и вокруг внутренних органов. А вот перевес в сторону насыщенных жиров дает прирост жировой прослойки, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Сотрудники Университета Упсала доказали это, проведя эксперимент с 39 молодыми людьми, которые в течение недели потребляли по 750 дополнительных калорий в день.

Целью ученых было увеличить вес участников на 3% от изначального веса. 50% добровольцев получали дополнительные калории из полиненасыщенных жиров (подсолнечного масла), а остальные - из насыщенных жиров (пальмового масла). По показателям сахара, углеводов, жиров и белков рацион двух групп не отличался. Отличался только тип жиров.

Изменение состояния тела отслеживалось с помощью МРТ. Также фиксировалась активность генов в брюшном жире до и после набора веса. Итак, обе группы набрали вес примерно одинаково. Но у людей, питавшихся насыщенными жирами, больше жира откладывалось в печени и в брюшной полости. Также у них было в целом больше жировых отложений. Эта группа набирала в три раза меньше мышечной массы по сравнению со второй группой.

Группа, потреблявшая полиненасыщенные жиры, реже сталкивалась с диабетом и болезнями сердца, так как у ее членов было меньше висцерального жира, мешающего нормальному обмену веществ. Сделанные выводы важны не только для людей, старающихся вести здоровый образ жизни. Они имеют большое значение для лиц с метаболическим синдромом, пожилых людей с уменьшающейся мышечной массой.

Кстати, насыщенные жиры активировали гены в жировой ткани, что усиливало отложение жира в брюшной полости и вмешивалось в регулирование инсулина. А вот полиненасыщенные жиры, напротив, активировали другие гены, уменьшающие отложение жира вокруг внутренних органов и улучшающие метаболизм сахара.