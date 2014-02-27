Мясо, приготовленное на гриле, опасно для мозга

Мясные продукты, подвергшиеся термической обработке, например, жаренное на гриле, повышают риск болезни Альцгеймера и диабета, передает Meddaily.ru со ссылкой на Medical News Today со ссылкой на исследование Иканской медшколы. В подобных продуктах повышена концентрация конечных продуктов гликирования. А эти соединения не раз связывались с усугублением течения дегенеративных заболеваний. В теле уже имеются продукты гликирования, но в низкой концентрации. Продукты питания повышают общий уровень.

Какой это производит эффект, ученые выяснили на примере грызунов. Рацион животных был богат насыщенными жирами, мясом, "пустыми" углеводами, было мало морепродуктов, цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов. В итоге такой рацион приводил к развитию болезни Альцгеймера и метаболического синдрома. При этом у грызунов был повышен уровень конечных продуктов гликирования в мозге, что вытекало в подавление соединения SIRT1 в крови и тканях мозга. Данное соединение регулирует нейроны, эндокринную и иммунную функции организма. При метаболическом расстройстве (при диабете) и нейродегенеративном заболевании SIRT1 подавлено.

У мышей это вызывало когнитивные проблемы и ухудшение моторики. В их мозге были отложения бета-амилоидного белка, маркера болезни Альцгеймера. Еще у грызунов оказался повышен риск диабета и болезни сердца. Понять, как уровень конечных продуктов гликирования отражается на людях, помогло 9-месячное наблюдение за группой здоровых людей старше 60 лет. Высокий уровень продуктов гликирования в крови человека приводил к снижению когнитивных способностей, подавлению SIRT1 и развитию инсулиновой резистентности. Низкая концентрация позволяла оставаться людям здоровыми. Ученые подчеркивают: очень важен метод приготовления продуктов питания. Лучше готовить на воде и при малой температуре.