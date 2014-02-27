Семейные проблемы негативно влияют на развитие ребенка

Исследователи доказали, что семейные проблемы с которым человек сталкивается в детстве или ранней юности, способно негативно влиять на развитие его мозга и психическое состояние, пишет The Times of India.

Ученые из Университета Восточной Англии проанализировали работу мозга подростков в возрасте 17-19 лет. Те из них, кто пережил легкие или умеренные семейные неурядицы в период своего детства (до 11 лет), имели более маленький мозжечок. Именно данная область мозга связана с регулированием стрессовых процессов. Уменьшенный мозжечок может быть индикатором риска психических заболеваний в более позднем возрасте, считают исследователи.

Ранее были проведены исследования относительно влияния на развитие мозга серьезные случаи безнадзорности, плохого обращения и насилия, с которыми может сталкиваться ребенок. Но новое исследование показало, как влияет на психическое здоровье ребенка обычные семейные проблемы, в числе которых - споры, напряженные отношения между родителями, а также физическое и эмоциональное насилие, нехватка любви или общения между членами семьи.

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