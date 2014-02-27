Необработанные овощи стали причиной вспышки псевдотуберкулеза в детских садах России

11:58, 27 февраля 2014
Зарубежные новости
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В дошкольных учреждениях Великого Новгорода (Россия) зарегистрирован 21 случай заболевания псевдотуберкулезом. Об этом сообщили  ИТАР-ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Случаи заболевания зарегистрированы в девяти дошкольных учреждениях города", - уточнили в пресс-службе со ссылкой на заместителя губернатора Александра Смирнова.

По оперативным данным, источником инфекции стали необработанные овощи, которые хранились "в условиях несоблюдения гигиенических норм и правил на пищеблоках детских образовательных учреждений".

Правительство области рекомендовало детским учреждениям Великого Новгорода ввести запрет на приготовление салатов из овощей, не прошедших термическую обработку, усилить контроль за их хранением и соблюдением технологий приготовления пищи.

Псевдотуберкулез - острая инфекционная болезнь, характеризующаяся общей интоксикацией, поражает желудочно-кишечный тракт и кожные покровы.

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