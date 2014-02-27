Простой метод подскажет, имеются ли скрытые проблемы со здоровьем

По цвету мочи можно диагностировать большое количество недугов. У здорового человека вырабатывается 1-2 литра мочи в день. Но объем зависит от количества потребляемой жидкости и прочих факторов, передает Meddaily.ru со ссылкой на Liberty Voice. Цвет же мочи разнится от слегка желтоватой до насыщенно коричневой. Доктор Дэниэль Шоскис, уролог из Кливлендской клиники, подчеркивает: цвет связан с уровнем воды в организме. Чем больше человек пьет, чем бледнее моча.

Самый "здоровый" цвет - цвет светлой соломы или прозрачный желтый. Утром совершенно нормально, если моча темнее, так как за ночь в тело не поступала жидкость. Красноватая или розоватая моча - признак того, что человек ест свеклу, ревень, ежевику или чернику. Некоторые лекарства, рифампицин, амитриптилин и индометацин, также способны изменить цвет мочи.

Но если цвет меняется сам по себе, это признак проблем. Оранжевая или янтарная моча может свидетельствовать о сильном обезвоживании, камнях в почках или об инфекции мочевыводящих путей. Если есть инфекция, то мочеиспускание будет сопровождаться болью или жжением.

Коричневая моча или с розовым оттенком - повод проверить печень. Другие симптомы болезни печени включают вздутие живота, тошноту, усталость, легкое образование синяков или кровотечений. Красноватый цвет мочи, напоминающий колу, говорит о наличии крови. Это обычно бывает у людей с раком мочевого пузыря, почек, простаты, уретры. Цвет, напоминающий колу, также фиксируют при гепатите, раке поджелудочной или блокаде желчного протока. Еще возможная причина - повышенный уровень билирубина, связанный с желтухой.