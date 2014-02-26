Дефицит витамина D серьезно ослабляет иммунитет
17:56, 26 февраля 2014Зарубежные новости
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Кроме того, дефицит этого витамина связан с возникновением сердечно-сосудистых заболеваний, рассеянного склероза и ревматоидного артрита
Фото: karnegi.blogspot.com
Дефицит витамина D серьезно ослабляет иммунитет, считают ирландские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, пишет Gazeta.ru.
К такому выводу они пришли, проведя исследование, участниками которого стали 947 человек в возрасте, не превышающем 60 лет.
В частности, им удалось установить, что подобная взаимосвязь наиболее активно проявляется среди людей пожилого возраста.
Кроме того, дефицит этого витамина связан с возникновением сердечно-сосудистых заболеваний, рассеянного склероза и ревматоидного артрита.
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