Повышение кислотности мозга снижает беспокойство

Повышение кислотности в эмоциональном центре мозга снижает беспокойство, сообщается в статье американских ученых, опубликованной в научном журнале Journal of Neuroscience.

В частности, повышение кислотности позволяет преодолеть последствия стрессовых явлений, вызванных процессами в базолатеральной миндалине, отвечающей за эмоции человека.

Оказать соответствующее воздействие можно посредством ионных каналов, которые реагируют на изменения уровня кислотности в окружающей среде.

Исследователи надеются, что их открытие поспособствует выявлению новых способов контроля над эмоциями, в первую очередь негативными.

Газета.ру