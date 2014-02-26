Повышение кислотности мозга снижает беспокойство
15:52, 26 февраля 2014Зарубежные новости
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Исследователи надеются, что их открытие поспособствует выявлению новых способов контроля над эмоциями, в первую очередь негативными
Повышение кислотности в эмоциональном центре мозга снижает беспокойство, сообщается в статье американских ученых, опубликованной в научном журнале Journal of Neuroscience.
В частности, повышение кислотности позволяет преодолеть последствия стрессовых явлений, вызванных процессами в базолатеральной миндалине, отвечающей за эмоции человека.
Оказать соответствующее воздействие можно посредством ионных каналов, которые реагируют на изменения уровня кислотности в окружающей среде.
Исследователи надеются, что их открытие поспособствует выявлению новых способов контроля над эмоциями, в первую очередь негативными.
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