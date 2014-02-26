Повышение кислотности мозга снижает беспокойство

15:52, 26 февраля 2014
Зарубежные новости
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Исследователи надеются, что их открытие поспособствует выявлению новых способов контроля над эмоциями, в первую очередь негативными

Повышение кислотности в эмоциональном центре мозга снижает беспокойство, сообщается в статье американских ученых, опубликованной в научном журнале Journal of Neuroscience. 

В частности, повышение кислотности позволяет преодолеть последствия стрессовых явлений, вызванных процессами в базолатеральной миндалине, отвечающей за эмоции человека. 

Оказать соответствующее воздействие можно посредством ионных каналов, которые реагируют на изменения уровня кислотности в окружающей среде. 

Исследователи надеются, что их открытие поспособствует выявлению новых способов контроля над эмоциями, в первую очередь негативными. 

Газета.ру

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