Ломота в теле связана с плохим сном

Плохой сон частично виноват в появлении у пожилых людей болей во всем теле, вызванных фибромиалгией, установили ученые, исследовавшие 4326 человек старше 50 лет. Джон Макбет, руководитель изыскания, отмечает: ежедневно боли посещают 15% женщин и 10% мужчин старше 50 лет. И по мере старения процент растет - до 80% среди лиц старше 65 лет, пишет www.meddaily.ru.

Макбет и коллеги пронаблюдали за группой добровольцев в течение трех лет. В самом начале ни у кого из участников не было в теле общих болей. 2764 сталкивались с каким-то родом боли, и 1562 вообще не испытывали боль. За три года у 800 человек появилась боль, связанная с фибромиалгией. И в данной группе чаще были люди, до этого испытывавшие другой вид боли (25% против 8% тех, кто с болью не сталкивался).

Более детальное исследование показало: помимо наличия боли в принципе, проблемы со сном (если человек не чувствует себя отдохнувшим после ночи) предсказывали появление общих болей. В списке факторов риска также значились тревожность, низкое качество жизни, определявшееся по физическому и умственному состоянию.

Исследование мозговой активности, в свою очередь, доказало: у людей с фибромиалгией часто происходит нарушение сна. А когда здоровых добровольцев будили ночью во время фазы глубокого сна, у них развивались симптомы, напоминающие фибромиалгию. Так образуется порочный круг, состоящий из болей, стресса и плохого сна.