Чтобы справиться с болью и улучшить настроение, достаточно обнять человека

Простые объятия производят мощный эффект на человека. Исследование показало: они помогают в лечении болезней физических и психических, включая депрессию, тревожность. С помощью объятий можно справиться со стрессом и чувством одиночества, пишет The Times of India. Они инициируют доверие и чувство безопасности в человеке, что способствует построению открытой и честной связи с другим, пишет Meddaily.ru.

Потом, объятия повышают концентрацию окситоцина, способствующего улучшению эмоционального фона. А если объятия продолжительны, то подскакивает и концентрация серотонина - нейромедиатора хорошего настроения. Они повышают самооценку, ведь каждый хочет, чтобы к нему относились особенно и с любовью. Ассоциации из раннего детства, связанные с ощущением ценности себя, записаны в нервной системе человека. А объятия их активируют.

Плюс, они способствуют мышечному расслаблению, снятию боли за счет усиления циркуляции крови в мягких тканях. Нервная система приходит в норму, дыхание человека упорядочивается. Объятия можно сравнить по эффекту с медитацией или смехотерапией, с точки зрения расслабления и абстрагирования от текущих проблем. Одновременно с этим человек учится сопереживанию.