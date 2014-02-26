Инфаркт - самая распространенная и нераспознанная причина смерти после операций

При том острое повреждение миокарда развивается ежегодно у восьми миллионов постоперационных пациентов в мире, и каждый десятый из них умирает спустя 30 дней после вмешательства.

«У большинства пациентов, переносящих сердечный приступ после операции, он наблюдается в течение 48 часов. В этот период больные, как правило, принимают обезболивающие, способные замаскировать симптомы серьезного повреждения миокарда», - пояснил руководитель исследования Пи Джей Деверо (P.J. Devereaux).

К таким результатам научный коллектив пришел, проведя анализ крови на сердечный тропонин (маркер инфаркта или другого острого повреждения миокарда) более чем 15 тысячам пациентам во время первых трех суток послеоперационного периода.

Выяснилось, что лишь 15% больных старше 45 лет, перенесших ОКС после хирургического вмешательства, отмечают такие характерные симптомы как боль или давление в грудной клетке, одышка, боль в шее, челюсти или руке. У остальных эта сердечно-сосудистая катастрофа остается нераспознанной, из-за чего она является ведущей причиной смерти в первый месяц после операции.

В связи с этим авторы исследования предложили ввести новый диагноз – Повреждение миокарда после внесердечного хирургического вмешательства (Myocardial Injury after Noncardiac Surgery, MINS) – и включить анализ на тропонин в стандарт послеоперационного мониторинга. Их выводы опубликованы в журнале Anesthesiology.