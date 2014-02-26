Приснившийся сон - информация о заболеваниях человека

Подсознание человека во время сна анализирует поступившую за последнее время информацию, в том числе сигналы от внутренних органов. Российский ученый Василий Касаткин утверждает, что по повторяющимся образам в сновидениях можно заподозрить о проблемах со здоровьем. Доктор проанализировал 27300 снов у 1410 пациентов и сделал вывод, что мозг человека предупреждает его о неполадках в организме, пишет Здоровье.

Люди с заболеваниями сердца жалуются на страшные сны, кошмары, они видят во сне погони, преследования, падения. Сердечникам могут сниться похороны.

При повышенном давлении могут сниться природные катаклизмы, падения в яму, обрушение домов. Чаще всего сны гипертоников насыщенны громкими неприятными звуками.

Людям с пониженным давлением снится, что они не могут чего-то сделать: переплыть реку, поднять что-то тяжелое, взобраться на гору.

Астматики во сне испытывают проблемы с дыханием. Людям с бронхиальной астмой снится, что они тонут, их накрывает лавиной, прижимает чем-то тяжелым к земле. Могут снится кошмары, в которых человека душат.

При проблемах с печенью часто снятся кровь и драки, ранения, привкус горечи и крови во рту.

О заболеваниях желудочно-кишечного тракта могут свидетельствовать сновидения об испорченной еде, может сниться гнилое мясо, тухлая рыба, несъедобные грибы, ядовитые овощи и фрукты, а также выпадение зубов во сне.

При простуде и лихорадке могут сниться пожары, баня, купание в проруби. Простудившийся также может испытывать жажду во сне.

Человеку в депрессии снятся тупики, непроходимый лес, высокие стены и барьеры.

Вполне вероятно, что ведение дневника снов в будущем поможет докторам ставить диагнозы. Да и самодиагностику никто не отменял - если вам часто снится, что вы не можете выбраться из затруднительного положения, попали в тупик, возможно вам стоит проверить ваш уровень стресса.