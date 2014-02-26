Отказ от мяса - самый безопасный способ лечения гипертонии

Вегетарианцы имеют сниженное давление по сравнению с любителями мяса, выяснили японские специалисты. Ранее ученые уже высказывали данное предположение, но не были уверены, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Medical News Today. Эксперты из Осаки решили все доказать, проведя анализ исследований, посвященных связи вегетарианского рациона и уровня давления.

Учитывались данные 7 клинических исследований с 311 участниками и 32 исследований-наблюдений с 21604 участниками. Под вегетарианским рационом понимался полный отказ от мяса или крайне редкое его потребление. Однако рацион включал молочные продукты, яйца, рыбу. И он был стопроцентно связан со сниженным давлением.

Что касается систолического давления, то у вегетарианцев в клиническом исследовании оно было на 4,8 миллиметра ниже, чем у контрольной группы, и на 6,9 миллиметра - в исследованиях-наблюдениях. Диастолическое давление было на 2,2 и 4,7 миллиметра ниже соответственно. Эффект можно было сравнить с сокращением количества соли в рационе или со снижением веса на 5 килограммов.

Уменьшение систолического давления на 5 миллиметров выливается в 9%-е снижение риска смерти от ишемической болезни сердца и в 14%-е снижение риска смерти от инсульта. В чем кроется секрет вегетарианства, ученые не знают. Возможно, у вегетарианцев ниже вес и риск ожирения. В их рационе много клетчатки, мало жира, много калия и мало соли, почти нет алкоголя, насыщенных жиров. Зато много полиненасыщенных жирных кислот. Также у вегетарианцев снижена вязкость крови.