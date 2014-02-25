В Москве растет заболеваемость корью

Об этом , как передает ИТАР-ТАСС, сообщил на пресс-конференции главный инфекционист столицы Николай Малышев.

«Мы отмечаем в последние 4 года неуклонное повышение заболеваемости корью, - цитирует агентство Малышева, - 5 лет назад это были единичные случаи, мы уже готовились объявить Москву территрией, свободной от кори».

По словам Малышева, рост заболеваемости обусловлен завозом новых штаммов кори с Дальнего Востока и из Европы. Главный инфекционист Москвы подчеркнул, что заболеваемость корью растет неуклонно из года в год. О том, что эта тенденция сохраняется, свидетельствуют последние данные: ранее в городе фиксировалось до 200 случаев кори в год, в прошлом году – свыше 500 случаев, а за первый месяц 2014 года – уже 80 случаев кори.

По данным Роспотребнадзора РФ, в 2013 году в России заболеваемость корью возросла на 10,2%. В 58 регионах страны было зафиксировано в общей сложности 2,3 тыс. случаев заболевания. В начале 2014 года в Курской, Тульской, Белгородской областях произошло несколько крупных вспышек инфекции. Значительную часть заболевших составили представители общин евангельских христиан баптистов, отказывающиеся от вакцинации по религиозным причинам.