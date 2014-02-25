В мире ежегодно умирает миллион новорожденных младенцев

Благотворительный фонд "Спасем детей" назвал преступным тот факт, что из-за отсутствия акушерской помощи огромное число младенцев умирает в первые же сутки, пишет ВВС.

В докладе фонда говорится, что в мире ежегодно умирает миллион новорожденных, а хуже всего ситуация обстоит в таких странах как Пакистан, Нигерия и Сьерра-Леоне.

По подсчетам специалистов фонда, если все государства договорятся выделять на здравоохранение дополнительные средства из расчета пять долларов на человека в год, проблема нехватки акушеров будет повсеместно решена.