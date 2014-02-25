Рассеянный склероз можно обнаружить за несколько лет до появления симптомов

Ученые из Мюнхенского технического университета выяснили, что развитие рассеянного склероза можно предсказать по анализу крови за несколько лет до появления первых симптомов заболевания. Результаты исследования будут представлены на 66-м ежегодном собрании Американской академии неврологии (AAN), которое пройдет с 26 апреля по 3 мая 2014 года в Филадельфии.

В мире насчитывается около 2 млн людей, страдающих рассеянным склерозом, при котором в ходе аутоиммунных процессов поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. В результате может происходить нарушение нормальной двигательной активности и чувствительности, падение остроты зрения, а также снижение интеллекта и изменение поведения. Рассеянный склероз достаточно сложно диагностировать на ранних стадиях, так как при поражении небольшого количества нервных волокон их функции компенсируются здоровыми нервными волокнами, и лишь когда процент пораженных волокон приближается к 40-50 %, появляются очаговые неврологические симптомы.

«Если наши результаты будут подтверждены на большем количестве людей, это поможет обнаружить у пациентов рассеянный склероз на ранней стадии, - сказала ведущий автор исследования Виола Биберахер (Viola Biberacher). - Обнаружение болезни до появления симптомов означает, что мы сможем лучше подготовиться к лечению и, возможно, даже предотвратить эти симптомы».

В исследовании приняли участие 32 здоровых человека, у половины из которых позднее был диагностирован рассеянный склероз. У всех испытуемых за 2-9 месяцев до первой атаки болезни брали кровь для анализа.

Как показали результаты иследования, среди тех, у кого позже развился рассеянный склероз, у семи человек в крови был обнаружены антитела к белку KIR4.1, у двоих уровень активности этих антител был пограничным и еще у семи человек тест на антитела дал отрицательный результат. В крови группы здоровых людей антител к белку KIR4.1 обнаружено не было.

Также исследователи проследили, каков был уровень антител у страдающих рассеянным склерозом за шесть лет до и после начала заболевания. Оказалось, что антитела к KIR4.1 уже присутствовали в крови людей за несколько лет до появления у них первых симптомов рассеянного склероза. Концентрация антител в крови в этот период была различной в зависимости от времени и отдельных людей.

«Далее необходимо будет подтвердить полученные результаты на более обширной группе людей и определить, за сколько лет до начала заболевания начинает развиваться имунный ответ», - отметила профессор Биберахер.

Медпортал