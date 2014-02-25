Лекарства, которые опасны для пожилых людей

Большинство докторов, выписавших своим больным лекарства, позволяющие справиться с депрессией и тревожностью, даже не подозревали, что причиняют вред людям преклонного возраста, организм которых уже не способен эффективно усваивать эти препараты», - сообщают авторы исследования.

По словам ученых, речь идет о бензодиазепинах, являющихся классом психоактивных лекарственных веществ или транквилизаторов с анксиолитическим, седативным и антиконвульсивным эффектом. В их число входит алпразолам (ксанакс), клоназепам (клонопин), хлордиазепоксид (либриум), диазепам (валиум), квазепам (дорал), эстазолам (просом), флуразепам (далман), темазепам (ресторил), триазолам (хальцион), оксазепам (серакс), мидазолаам и прочие.

Данные препараты помогают снять ощущение тревоги и беспокойства, мышечные спазмы, а также помогают бороться с нарушениями сна. Но представители Американского гериатрического общества забили тревогу: по их мнению, пожилые люди довольно чувствительны к подобным препаратам. «Как правило, бензодиазепины повышают риск появления галлюцинаций, обмороков, головокружений, развития когнитивных нарушений, а также понижения концентрации внимания, что может привести к ДТП и несчастным случаям», – заверили ученые.

По мнению ученых, риск представляют не только препараты, но и то, что пожилые люди часто посещают разных врачей, которые выписывают им лекарства, не сочетающиеся друг с другом. Как следствие организм пожилых людей не способен правильно усвоить сочетание всех выписанных препаратов.

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