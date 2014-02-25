Лекарства, которые опасны для пожилых людей

09:41, 25 февраля 2014
Зарубежные новости
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Лекарства от депрессий, помогающие людям 30-50-летнего возраста, могут представлять угрозу для здоровья пожилых людей (старше 60 лет), заявили американские исследователи, научная работа которых опубликована изданием Live Science

ruslekar.info

Большинство докторов, выписавших своим больным лекарства, позволяющие справиться с депрессией и тревожностью, даже не подозревали, что причиняют вред людям преклонного возраста, организм которых уже не способен эффективно усваивать эти препараты», - сообщают авторы исследования. 

По словам ученых, речь идет о бензодиазепинах, являющихся классом психоактивных лекарственных веществ или транквилизаторов с анксиолитическим, седативным и антиконвульсивным эффектом. В их число входит алпразолам (ксанакс), клоназепам (клонопин), хлордиазепоксид (либриум), диазепам (валиум), квазепам (дорал), эстазолам (просом), флуразепам (далман), темазепам (ресторил), триазолам (хальцион), оксазепам (серакс), мидазолаам и прочие. 

Данные препараты помогают снять ощущение тревоги и беспокойства, мышечные спазмы, а также помогают бороться с нарушениями сна. Но представители Американского гериатрического общества забили тревогу: по их мнению, пожилые люди довольно чувствительны к подобным препаратам. «Как правило, бензодиазепины повышают риск появления галлюцинаций, обмороков, головокружений, развития когнитивных нарушений, а также понижения концентрации внимания, что может привести к ДТП и несчастным случаям», – заверили ученые. 

По мнению ученых, риск представляют не только препараты, но и то, что пожилые люди часто посещают разных врачей, которые выписывают им лекарства, не сочетающиеся друг с другом. Как следствие организм пожилых людей не способен правильно усвоить сочетание всех выписанных препаратов.

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