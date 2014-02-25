Игра в тетрис поможет похудеть

Многим людям трудно справиться с тягой к еде, что приводит к перееданию. Но диетологи Университета Плимута выяснили: совладать с собой поможет тетрис. По их словам, достаточно провести всего три минуты за игрой, чтобы надолго избавиться от тяги, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Игра отвлекает мозг человека, и он уже не может представить себе продукты, которые хотел бы съесть. Это же касается спиртного, сигарет и даже секса. Почти 50% мужчин-геймеров признавались: они отказывались от секса в пользу игры. А пятая часть женщин даже пропускала свадьбы. Каждый седьмой не мог уделить время на посещение уборной.

В рамках эксперимента 50% добровольцев предлагали поиграть в тетрис на игровом аппарате образца 1984 года. Остальные ждали, когда игра загрузится. В результате у первой группы сила тяги снизилась на 24%. Известно, что обычно наплывы непреодолимого желания продолжаются всего несколько минут. И в этот момент в воображении возникает картинка объекта желаний.

А игра в тетрис нарушает данный процесс. С момента изобретения эта игра была продана в количестве более 170 миллионов копий по всему миру. Настоящий успех тетрис увидел в 1989 году, когда игра вышла на портативной приставке Nintendo Gameboy.