Чем опасны калории, поступающие из углеводов

Доктор Дэвид Перлматтер из Американского колледжа диетологии убежден: рацион, богатый углеводами, повышает риск усыхания мозга, деменции, болезни Альцгеймера, когнитивных нарушений и прочих недугов, пишет DNA India. По словам Перлматтера, многие люди учитывают только калории и воспринимают продукты, богатые углеводами, исключительно в качестве источника большого количества калорий. Но, с точки зрения здоровья мозга, критически важно, откуда поступают калории.

Калории из углеводов выливаются в повышение уровня сахара и прочие неприятные последствия, в отличие от калорий, к примеру, из полезных жиров. Но, в свою очередь, низкоуглеводные диеты лишают организм питательных веществ и провоцируют депрессию, установил Джон Бакли, профессор Университета Южной Австралии.

При снижении потребления углеводов не исключено повышение уровня липопротеинов низкой плотности ("вредного холестерина"). А это грозит развитием сердечно-сосудистых проблем. Правда, вследствие данного режима питания уровень "вредного холестерина" не остается на высоком уровне долгое время. Впрочем, как и сброшенный вес. Человек, как правило, потом довольно быстро набирает килограммы.

Зато возможно появление проблем, затрагивающих настроение (депрессии, к примеру). Также, исключая из рациона углеводы (фрукты, овощи, цельные злаки), человек лишает себя питательных веществ и антиоксидантов, позитивно влияющих на сердце и сосуды. Падают показатели фолиевой кислоты, кальция и клетчатки.

Меддэйли