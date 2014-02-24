В мозге человека открыты новые нейроны

Группа шведских ученых, представляющих Упсальский университет и Стокгольмский медицинский институт, доказала, что клетки серого вещества головного мозга как минимум один раз в жизни обновляются.

Учеными была осуществлена уникальная экспериментальная программа. Она позволила выявить новый тип нейронов в человеческом мозге. Они выявляют большую активность, при этом специалисты заявили, что когнитивные способности человека напрямую зависят именно от той области, где находятся новые нейроны.

После сделанного открытия, ученые заявили, что поскольку данная область пребывает в постоянной активности, то в течение всей жизни в ней протекает процесс замены «отработанных» нейронов на новые. Таким образом, можно утверждать, что предыдущие представления о том, что ткани головного мозга не восстанавливаются, не соответствуют действительности. Более того, изучив данные процессы, ученые собираются разработать препараты, которые помогут восстанавливать мозговую ткань более активно.

Ранее ученые доказали возможность восстановления нейронов головного мозга животных, в области, ответственной за обоняние. Таким образом, постепенно человек проникает в тайны центральной нервной системы, постигая механизмы ее работы.

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