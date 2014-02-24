Люди выбирают друзей с голосами, похожими на собственные, выяснили американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале PLOS ONE, пишет Газета.ру.

К такому выводу они пришли в ходе исследования, участниками которого стали несколько десятков женщин и мужчин, а также их друзья.

Ученым удалось установить, что определенные акустические сигналы, характерные для голоса самого человека, являются своего рода «сигналом» для поиска друзей.

Так, человек скорее подружится с такими людьми, у которых совпадают хотя бы некоторые из «сигналов».