Люди выбирают друзей с голосами, похожими на собственные
11:11, 24 февраля 2014Зарубежные новости
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Определенные акустические сигналы, характерные для голоса самого человека, являются своего рода «сигналом» для поиска друзей
Фото: valyaeva.ru
Люди выбирают друзей с голосами, похожими на собственные, выяснили американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале PLOS ONE, пишет Газета.ру.
К такому выводу они пришли в ходе исследования, участниками которого стали несколько десятков женщин и мужчин, а также их друзья.
Ученым удалось установить, что определенные акустические сигналы, характерные для голоса самого человека, являются своего рода «сигналом» для поиска друзей.
Так, человек скорее подружится с такими людьми, у которых совпадают хотя бы некоторые из «сигналов».
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