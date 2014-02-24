Создано кольцо, которое поможет слепым читать
10:50, 24 февраля 2014Зарубежные новости
12
Благодаря этому слепые смогут читать обычные книги и журналы, а не только те, что напечатаны шрифтом Брайля
Фото: YouTube
Исследователи из лаборатории MIT Media Lab создали кольцо FingerReader, которое переведет написанный на страницах текст в голосовую речь. Благодаря этому слепые смогут читать обычные книги и журналы, а не только те, что напечатаны шрифтом Брайля, сообщает Zn.ua.
Принцип работы нового гаджета достаточно простой: пользователь надевает его на палец и водит им по страницам. В кольце находится камера, которая записывает и распознает написанный текст. После этого обработанная информация передается на голосовой модуль, синтезирующий речь. О конце строки и начале новой подскажет тактильная связь.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter