Создано кольцо, которое поможет слепым читать

Исследователи из лаборатории MIT Media Lab создали кольцо FingerReader, которое переведет написанный на страницах текст в голосовую речь. Благодаря этому слепые смогут читать обычные книги и журналы, а не только те, что напечатаны шрифтом Брайля, сообщает Zn.ua.

Принцип работы нового гаджета достаточно простой: пользователь надевает его на палец и водит им по страницам. В кольце находится камера, которая записывает и распознает написанный текст. После этого обработанная информация передается на голосовой модуль, синтезирующий речь. О конце строки и начале новой подскажет тактильная связь.