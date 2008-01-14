УНИАН и Благотворительный фонд "Развитие Украины" проведут “круглый стол” на тему: “Национальные особенности” алкоголизма в Украине”. Участники: Н.Полищук – председатель Национального совета по вопросам здравоохранения при Президенте Украины, профессор; М.Игнатов - заведующий отделом социальной и экспериментальной наркологии Украинского института социальной и судебной психиатрии, кандидат медицинских наук; В.Мишиев - главный психиатр Киева, главный врач Киевской клинической психоневрологической больницы доктор медицинских наук, профессор; С.Глузман - председатель Ассоциации психиатров Украины; Г.Зильберблат - главный психиатр-нарколог Киевской области заслуженный врач Украины; С.Костюченко - ассистент кафедры психиатрии НМАПО им. Шупика; И.Король - исполнительный директор ГО ”Феникс”; К.Ляпина – народный депутат ВР Украины (фракция НСНУ); М.Папиев – народный депутат ВР Украины (фракция ПР). Планируется обсудить такие вопросы: “Национальные особенности” распространения алкоголизма в Украине и пути его преодоления; Обсуждение национального репрезинтативного исследования психического здоровья населения; Проблема разделения наркологии и психиатрии в отечественной системе здравоохранения; Острота проблемы детского алкоголизма; Тяжелые последствия от “слабых” алкогольных напитков; Поможет ли ситуации запрещение агрессивной рекламы алкоголя в СМИ? (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.