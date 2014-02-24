Лирическая музыка помогает людям избавиться от печали

Красивая грустная музыка помогает людям избавиться от печали, выяснили британские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Psychology of Music, пишет Gazeta.ru.

К такому выводу ученые пришли в ходе исследования, участниками которого стали 220 человек.

В ходе эксперимента ученые предлагали им вспомнить некий негативный опыт или событие из жизни. При этом на фоне играла различная музыка.

Оказалось, что прослушивание красивой, но грустной музыки во время негативных переживаний помогает снизить уровень стресса и улучшить настроение.