Напитки и еда с добавлением коллагена и гиалуроновой кислоты обогащают кожу влагой

Увлажняющие средства образуют пленку на коже, которая не дает испаряться воде. Но если кожа в нормальном состоянии, роговой слой сам образует эту пленку, известную как натуральный увлажняющий фактор. Он включает в себя большое количество составляющих, в том числе, гиалуроновую кислоту (гель из углеводов, суспендированных в воде), а также аминокислоты, пишет Meddaily.ru.

Фактор поддерживает эластичность кожи, привлекая и привязывая воду из окружающей среды, при этом, останавливая испарение влаги. Но системы отопления и кондиционирования наносят сильный вред увлажняющему фактору, что вызывает сухость кожи. Если пользоваться увлажняющими кремами, фактор может перестать работать. Хирург Кристофер Инглфилд говорит об этом, отмечая: увлажнители предрасполагают кожу к раздражению. Получается, многие используют косметические продукты зря, или даже вредя себе. Отказавшись от крема на неделю, можно увидеть реальные изменения. Сначала в течение недели кожа будет сохнуть, но потом восстановит свою функцию. Правда, это не решает проблему образования морщин.

На рынке существуют БАДы с коллагеном и гиалуроновый кислотой. Запас этих природных компонентов с возрастом истощается. Самая большая концентрация кислоты (50%) содержится в коже. Она дает наполненный вид за счет притягивания воды. К 45 годам синтез кислоты замедляется, что выливается в морщины. Коллаген - основной белок соединительной ткани и кожи, отвечающий за эластичность. По мере старения организм все меньше его производит (процесс начинает тормозиться с 25 лет примерно на 1,5% в год, а к 45% может сократиться на 30%).

Есть теория: потребление кислоты и коллагена остановит старение или даже обратит его вспять. Немецкие ученые, к примеру, выяснили, что морщины уменьшались у людей, потреблявших 2,5-5 граммов коллагена ежедневно. У них было на 65% больше проколлагена, превращающегося в полноценный коллаген, и на 18% больше эластина. Максимальное уменьшение морщин достигало почти 50%. Это подтверждают исследования японских коллег. По их словам, состояние кожи улучшается, если каждый день потреблять по 10000 миллиграммов коллагена.

В 2001 году эксперты проверили, как ежедневное потребление гиалуроновой кислоты в концентрации 240 миллиграммов, может помочь людям с хронической сухостью кожи. Выяснилось, что может. Кожа меньше зудела, шелушилась, ощущение сухости уменьшалось, как и краснота. Кстати, есть данные о том, что кислота и коллаген способны облегчить состояние пациентов с артритом. Все это свидетельствует о перспективности направления "продуктов красоты" - напитков и еды с добавлением коллагена и гиалуроновой кислоты. В частности, приводится в пример результат эксперимента, в котором 110 миллиграммов кислоты повышали показатели увлажнения тканей во всем теле.