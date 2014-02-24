Каперсы - древнее средство для снижения давления

Каперсы - это бутоны травянистого или кустарникового растения вида Capparis spinosa семейства каперсовых, распространенного в засушливых областях Средиземноморья, в Азии, Индии, Северной Африке, Северной Америке. В Дагестане используют его дикорастущие виды. Распространены каперсы также на Кавказе и в Крыму, где они растут на бесплодных сланцевых скалах от Алушты до Судака и Феодосии, пишет Edaplus.info.

Каперсы являются низкокалорийным и диетическим продуктом, содержащим 14 кКал на 100 г свежего продукта. Калорийность консервированных каперсов – 23 кКал на 100 г продукта. Они показаны к употребление всем, в том числе и людям, страдающим ожирением.

В пищу используют молодые побеги, цветочные почки и молодые плоды.

Каперсы содержат алкалоид каппаридин; медонос.

В плодах до 12% сахаров, до 0,32% рутина, до 136 мг% аскорбиновой кислоты, тиогликозиды, стероидные сапонины, фермент мирозин, красный пигмент, йод.

В бутонах 21-29% белковых веществ, 3-4,6% жиров, 0,32% рутина, до 150 мг% витамина С, эфирное масло, пектин. В семенах до 18% белка и 26-36% полувысыхающего жирного масла.

Каперсы используют с давних времен в качестве средства, снижающего давление.