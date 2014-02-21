Ученые нашли ген "насилия"

Специалисты привлекли к работе более 1600 родителей детей 5-9 лет. Родители записывали, в каком объеме дети сталкивались с насилием. А ученые забирали образцы ДНК при рождении этих детей. Оказалось, определенный генетический вариант повышал вероятность того, что ребенок будет смотреть агрессивные программы на ТВ и играть в игры из разряда Grand Theft Auto и Call of Duty.

Это первое исследование, посвященное связи генов и выбора, который делает ребенок. Итак, вариации в гене-переносчике серотонина заставляют ребенка наслаждаться проявлениями насилия. Эти же дети имеют повышенный риск развития синдрома гиперактивности.

В прошлом году Университет Миссури выяснил, что дети с расстройствами аутистического спектра проводят примерно в два раза больше времени за видеоиграми, чем дети, не имеющие проблем с развитием. Также было установлено: дети с аутизмом или синдромом гиперактивности находятся в группе риска развития игровой зависимости.

Меддэйли