Дефицит железа в крови повышает риск инсульта

09:42, 21 февраля 2014
Зарубежные новости
1

Дефицит железа приводит к тому, что циркулирующие в кровотоке тромбоциты начинают склеиваться

Дефицит железа в крови повышает риск инсульта, полагают британские ученые, статья которых опубликована в научном журнале PLoS ONE, пишет Gazeta.ru.

Им удалось установить, что дефицит железа приводит к тому, что циркулирующие в кровотоке тромбоциты начинают склеиваться.

Таким образом, образуются сгустки, которые и могут спровоцировать инсульт.

Связь между дефицитом железа и тромбоцитами была обнаружена 40 лет назад, но лишь сейчас стало возможным подтвердить это экспериментально.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter