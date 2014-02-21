Дефицит железа в крови повышает риск инсульта
09:42, 21 февраля 2014Зарубежные новости
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Дефицит железа приводит к тому, что циркулирующие в кровотоке тромбоциты начинают склеиваться
Дефицит железа в крови повышает риск инсульта, полагают британские ученые, статья которых опубликована в научном журнале PLoS ONE, пишет Gazeta.ru.
Им удалось установить, что дефицит железа приводит к тому, что циркулирующие в кровотоке тромбоциты начинают склеиваться.
Таким образом, образуются сгустки, которые и могут спровоцировать инсульт.
Связь между дефицитом железа и тромбоцитами была обнаружена 40 лет назад, но лишь сейчас стало возможным подтвердить это экспериментально.
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