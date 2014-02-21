Дефицит железа в крови повышает риск инсульта, полагают британские ученые, статья которых опубликована в научном журнале PLoS ONE, пишет Gazeta.ru.

Им удалось установить, что дефицит железа приводит к тому, что циркулирующие в кровотоке тромбоциты начинают склеиваться.

Таким образом, образуются сгустки, которые и могут спровоцировать инсульт.

Связь между дефицитом железа и тромбоцитами была обнаружена 40 лет назад, но лишь сейчас стало возможным подтвердить это экспериментально.