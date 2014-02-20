Глава Региональной делегации Красного Креста призвал не препятствовать врачам, спасающих пострадавших

Международный Комитет Красного Креста (МККК) крайне обеспокоен эскалацией насилия в Украине и призывает не препятствовать врачам, оказывающим помощь пострадавшим.

Об этом УНИАН сообщили в МККК.

"Множество людей нуждаются в срочной медицинской помощи на улицах Киева и по всей Украине. Сегодня был ранен доброволец Общества Красного Креста Украины (ОККУ), оказывавший медицинскую помощь раненым, - сказал Паскаль Кютта, глава Региональной делегации МККК, деятельность которой распространяется на Российскую Федерацию, Беларусь, Молдову и Украину.

"Мы получаем и другие сообщения о том, что сотрудники и добровольцы Украинского Красного Креста подвергаются преследованиям, что им не дают работать. Это неприемлемо. Мы призываем всех, кто участвует в столкновениях, проявить выдержку и обеспечить безопасность медицинских и гуманитарных работников, помещений, где они работают, и транспортных средств, которые они используют", - подчеркнул он.

По данным МККК, с самого начала событий в 2013 году отряды быстрого реагирования Украинского Красного Креста оказывают первую помощь раненым с обеих сторон. За последние двое суток они помогли более 360 человек.

Сообщается, что МККК в тесном сотрудничестве с Международной Федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца предоставляет Украинскому Красному Кресту финансовую и техническую поддержку, чтобы он мог расширить свою деятельность по удовлетворению потребностей в помощи по всей стране. Сотрудники МККК присутствуют на месте событий и ведут диалог с представителями правительства и оппозиции.

Кютта заявил, что, несмотря на сложную обстановку, Украинский Красный Крест делает все возможное, чтобы оказывать людям гуманитарную помощь в духе нейтральности, беспристрастности и независимости.

"Более 50 добровольцев бригад экстренного реагирования работают в Киеве круглосуточно", - сказал он.

По его словам, чтобы Украинский Красный Крест мог продолжать работу, все участники продолжающихся столкновений должны проявить уважение к гуманитарным и медицинским помощь.

Как сообщал УНИАН, сегодня заслуженный врач Украины Ольга Богомолец заявила, что Украинский Красный Крест отказался принимать гуманитарную помощь для нужд Майдана в столице.

Позже Богомолец сообщила, что Украинский Красный Крест, по информации международного руководства Красного Креста, сейчас проводит консультации с канадским Красным Крестом для уточнения обстоятельств инцидента и налаживания и продолжения сотрудничества. По информации Богомолец, как только переговоры будут завершены, Украинский Красный Крест сделает официальное заявление.