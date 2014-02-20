Ученые разработали способ доставки вакцины в лимфоузлы

Такой подход позволит разработать противораковые вакцины и улучшить доставку вакцин против ВИЧ. Итак, существуют субъединичные вакцины (сделаны из фрагментов белка или сахара). Они хорошо себя зарекомендовали против гепатита и дифтерии. Ученые пытались получить такие вакцины против других болезней. Они использовали наночастицы, которые должны доставлять вакцины прямо в лимфатические узлы. Также эксперты пробовали помечать вакцины антителами, специфичными для иммунных клеток в лимфоузлах. Это могло помочь направить туда вакцины.

Но данный метод все равно не позволяет на все 100% доставить вакцину в конкретное место. Происходят утечки, вызывающие побочные эффекты. А вот техника привязывания красителя к белку крови, альбумину, была более результативной. Иммунные клетки из лимфоузлов улавливают альбумин, когда к нему присоединяется краска. Тогда в силу вступает молекула вакцины, прикрепленная к альбумину и доставляемая в лимфоузлы. Как показали исследования, вакцины на базе альбумина вызывали сильный иммунный ответ. Сам альбумин состоит из "карманов", улавливающих жировые молекулы. Ученые добавили липид ("жировой хвост") к пептидам, чтобы гарантировать привязку альбумина.

Далее были созданы вакцины против конкретных недугов, включая рак шейки матки и меланому. Их проверили на грызунах. Подобные вакцины позволяли получить большое количество иммунных Т-клеток, "запомнивших" вирусные или раковые пептиды. Каждая третья Т-клетка была таковой. По сравнению с пептидными антигенами, альбуминовые вакцины инициировали иммунный ответ в 5-10 раз сильнее. В результате вакцина против меланомы смогла затормозить рост рака, а вакцина против рака шейки матки уменьшила размер опухоли. При добавлении к альбуминовой вакцине усиливающего элемента (молекулы CpG), воспалительный ответ был еще сильнее. Притом воспаление возникало в строго заданной области, не вредя организму в целом.

Меддэйли