Хронический насморк связан с лишним весом

Ученые из Вроцлавского университета (Польша) обнаружили, что у мужчин с избыточным весом больше потенциально патогенных назальных бактерий по сравнению с лицами, находящимися в хорошей физической форме. Результаты исследования, показавшие связь между индексом массы тела и бактериальной колонизацией полости носа, опубликованы в журнале American Journal of Human Biology, пишет Medportal.ru.

По словам ведущего автора работы Богуслава Павловски (Boguslaw Pawlowski), привлекательные черты людей действительно могут указывать на хорошее состояние их репродуктивного здоровья.

Исследователи проанализировали влияние веса на содержание условно патогенных бактерий в носовых пазухах. В эксперименте приняли участие 103 здоровые женщины и 90 здоровых мужчин, чей средний возраст составил примерно 22 года. Испытуемых попросили оценить свой рост и вес, измерили окружность их талии и бедер и взяли мазки из носа и горла, обнаружившие около шести видов потенциально патогенных видов бактерий, в том числе золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus).

Согласно результатам исследования, у мужчин, в носовых пазухах которых были обнаружены условно патогенные бактерии, был более высокий индекс массы тела, тогда как у женщин не было обнаружено данной взаимосвязи.

«Это одна из первых попыток изучить вес и физическую привлекательность молодых людей в связи с бактериальной колонизацией полости носа, - процитировал Medical Xpress слова профессора Павловски. - Результаты подтвердили нашу гипотезу, но только среди мужчин».