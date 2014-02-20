У людей в стрессовом состоянии чаще болит голова

У находящихся в стрессовом состоянии людей чаще болит голова, заявили американские ученые в ходе ежегодной конференции Американской академии неврологии, пишет Gazeta.ru.

К такому выводу они пришли в ходе исследования, участниками которого стали около 5 тысяч человек в возрасте от 20 до 70 лет.

Оказалось, что люди, страдающие от разных видов головной боли, испытывают боль достоверно чаще, когда находятся в стрессовом состоянии. Чем сильнее стресс, чем чаще эпизоды головной боли.