Завтрак - время, когда человек имеет самое хорошее настроение

Это показал анализ Корнелльского университета, который затронул более полмиллиарда сообщений в Twitter из разных уголков мира (всего 84 страны). Оказалось, после завтрака с каждым часом настроение ухудшается, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Новый всплеск хорошего настроения наступает вечером.

Не удивительно, что люди лучше себя чувствуют и на выходных. Значит, стресс и напряженность от работы негативно сказываются на настроении человека. Плюс, играет важную роль работа "внутренних часов". На выходных позитивный эффект наблюдается в среднем на 1,5 часа позже, так как сам человек встает позже.

Хорошее настроение с утра обусловлено тем, что организм после сна чувствует себя обновленным. На выходных же он может просыпаться, когда считает нужным, а не по будильнику. Потребность во сне, возникающая в течение дня, негативно сказывается на настроении человека.

Анализ сообщений в соцсети производился на основе позитивно и негативно окрашенных слов. Притом, учитывалось время публикации. Выяснилось, что сделанные выводы универсальны и не зависят ни от культурных, ни от религиозных норм, как и от географии. Специалисты советуют избегать в течение рабочего дня агрессивных или пессимистически настроенных коллег, а также просить дополнительное время на выполнение задания, отказавшись от рабочих подвигов. Главное - сохранение позитивного настроя.