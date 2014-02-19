Стресс закладывает основу для изменений в психике

Специалисты из Соединенных Штатов Америки обнаружили, что хронический стресс может вызвать долговременные изменения в головном мозге. Предположительно, это объясняет то, что люди, которые страдают от постоянных стрессов, более предрасположены к проблемам психического характера, например, к расстройствам настроения и к тревожности.

Проведенные эксперименты показали, что хронический стресс способствует уменьшению количества нейронов и порождает больше миелинпродуцирующих клеток. Этот процесс приводит к переизбытку белого вещества, именуемого миелином, в некоторых областях головного мозга, что способствует нарушению хрупкого баланса.

Внимание ученых было сосредоточено на изучении нервных стволовых клеток отделе мозга под названием гиппокамп. Исследования позволили выявить, что стресс заставляет стволовые клетки в гиппокампе превращаться в иной тип глиальных клеток, именуемых олигодендроциты, которые производят миелин — оболочку нервных волокон.

Результаты исследований показали, что ключевая роль олигодендроцитов — в длительных и необратимых изменениях в мозге, которые могут создать благоприятную почву для развития психических проблем в будущем.

mednovelty.ru