Американские ученые разработали метод борьбы с раковыми опухолями, который заставляет раковые клетки мигрировать в те участки тела, в которых с ними легче и безопаснее бороться, пишет ВВС.

Группа исследователей из Технологического института штата Джорджия разработала особо тонкий тип нановолокон, которые привлекают к себе раковые клетки.

Исследования на животных показали, что раковые опухоли мозга уменьшаются после того, как раковые клетки начинают смещаться по этим волокнам.

Предметом исследования были трудно поддающиеся лечению типы рака мозга - глиобастомы, которые имеют тенденцию распространяться в мозгу.

Раковые клетки перемещаются по нервным волокнам и кровяным сосудам по мере распространения в мозгу.

Нановолокна, описанные в публикации в журнале Nature Materials, имитируют такие пути распространения раковых клеток.

"Раковые клетки обычно прикрепляются к таких природным структурам и передвигаются по ним как по монорельсу в другие участки мозга. Мы предоставляем им для этого альтернативные пути по искусственным волокнам, и таким образом получаем возможность перенаправить их в желаемое место"

"Раковые клетки обычно прикрепляются к таких природным структурам и передвигаются по ним как по монорельсу в другие участки мозга, - рассказывает один из участников этого исследования, профессор Рави Белламконда. - Мы предоставляем им для этого альтернативные пути по искусственным волокнам, и таким образом получаем возможность перенаправить их в желаемое место".

Лабораторные исследования показали, что с помощью такой "монорельсовой дороги" могут перенаправляться различные типы раковых клеток.

Исследования на животных свидетельствуют, что раковые клетки могут быть выведены из мозга и направлены в специально имплантированную капсулу с токсическими веществами.

У животных, в организм которых вводились нановолокна, размер опухолей уменьшился на 93% по сравнению с группой крыс, у которых рак развивался свободно.

"В каком-то смысле, мы доставляем не лекарства к опухоли, а опухоль к лекарствам, - говорит профессор Белламконда. - Мы способны провести опухоль по выбранному пути и затем уничтожить ее, и это не создает метастаз, а первичная опухоль уменьшается".

По его предположению, контроль над процессом роста опухоли мог бы превратить рак в хроническое заболевание наподобие диабета, с которым пациенты выживают в течение длительного периода.

Другая возможность заключается в облегчении хирургических методов вмешательства.

Обычно при операциях на мозгу удаляются раковая опухоль и окружающие ее ткани, но это чрезвычайно опасно, так как могут пострадать функции мозга.

Профессор Белламконда считает, что врачи могли бы перемещать опухоль в тот участок организма, где ее удаление не приведет к таким последствиям.

Однако исследования находятся пока на самой ранней стадии, и пройдет еще немало времени, пока они не будут перенесены с лабораторных животных на людей.