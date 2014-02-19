Как выявить детей, склонных к ожирению
13:18, 19 февраля 2014Зарубежные новости
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Хороший аппетит у маленького ребенка может быть тревожным знаком. Это сигнал о предрасположенности к ожирению. В частности, проблема диагностируется по аномально быстрому росту, наблюдаемому до 15 месяцев
Также было установлено: 10-летние дети со слабым ответом насыщения (реже прекращали есть, когда уже наедались) генетически оказывались предрасположены к ожирению. Исследователи использовали данные близнецов одного пола, имевших разные показатели насыщения и силы реакции на еду (желание есть, когда ребенок ощущает запах или видит вкусную еду).
В результате ребенок, имевший большую силу реакции и меньшие показатели насыщения, рос быстрее брата. В возрасте 15 месяцев это выливалось в то, что вес первого ребенка был примерно на килограмм больше. Профессор Джейн Вардл из исследовательского центра при Университетском колледже Лондона подчеркивает: ожирение - одна из основных проблем в педиатрии.
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