Как выявить детей, склонных к ожирению

Также было установлено: 10-летние дети со слабым ответом насыщения (реже прекращали есть, когда уже наедались) генетически оказывались предрасположены к ожирению. Исследователи использовали данные близнецов одного пола, имевших разные показатели насыщения и силы реакции на еду (желание есть, когда ребенок ощущает запах или видит вкусную еду).

В результате ребенок, имевший большую силу реакции и меньшие показатели насыщения, рос быстрее брата. В возрасте 15 месяцев это выливалось в то, что вес первого ребенка был примерно на килограмм больше. Профессор Джейн Вардл из исследовательского центра при Университетском колледже Лондона подчеркивает: ожирение - одна из основных проблем в педиатрии.

Меддэйли