Наночастицы моментально убирают последствия сердечного приступа

Маленькие бусины из разлагаемой молочно-гликолевой кислоты, вводимые прямо в кровоток, могут избавить организм от повреждений, вызванных сердечным приступом, заявляют специалисты Северо-западного университета и Университета Сиднея. Эти частицы призваны бороться с процессом рубцевания, тем самым сокращая риск развития сердечной недостаточности, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Частицы нужно вводить в течение 24 часов после приступа. Они работают, воздействуя на воспалительные клетки-моноциты. Данный тип клеток вырабатывается в большом количестве иммунной системой в условиях стресса вроде сердечного приступа. Они тормозят дальнейшие разрушения, усиливая приток крови к поврежденной зоне и не давая тканям отмереть.

Однако они же способны вызвать опасное воспаление, еще больше нагружающее сердце и приводящее к образованию рубцов. Частицы привязываются к моноцитам. Связка осуществляется за счет того, что частицы отрицательно заряжены, а моноциты - положительно. После закрепления посылается сигнал о смерти моноцита. И тело начинает его выводить через селезенку как ненужный элемент.

Эксперимент с грызунами показал: частицы позволяли сократить количество и размер зон рубцевания после сердечного приступа на 50% при моментальном введении. А способность сердца перегонять кровь усиливалась. Методику могут начать тестировать на людях в ближайшие два года.