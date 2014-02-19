В человеческом глазу нашли новый слой и причину глаукомы
11:08, 19 февраля 2014Зарубежные новости
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Этот слой находится в роговице и представляет собой клиновидную полосу ткани сетчатой структуры
Британские ученые нашли в человеческом глазу новый слой и причину возникновения глаукомы, сообщается в статье, опубликованной в научном журнале British Journal of Ophthalmology, сообщает Gazeta.ru.
Новый слой, названный слоем Дуа в честь профессора Харминдера Дуа, который его, собственно и открыл.
Этот слой находится в роговице и представляет собой клиновидную полосу ткани сетчатой структуры. По мнению исследователей, он отвечает за увлажнение глаза в целом. Ученые предполагают, что повреждение этого слоя является причиной возникновения глаукомы.
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