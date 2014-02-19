Обнаружили биомаркер депрессии - повышенный уровень кортизола

Американским ученым впервые удалось выявить биомаркер клинической депрессии, сообщается в статье, опубликованной в научном журнале PNAS, пишет Gazeta.ru.

Им удалось это сделать в ходе эксперимента, в рамках которого они измерили уровень гормона стресса кортизола почти у 2 тыс. подростков на протяжении определенных временных отрезков и спустя год после первого измерения.

Таким образом, исследователи смогли сформулировать биомаркер клинической депрессии — повышенный уровень кортизола и указывающие на депрессию симптомы, выявляемые посредством обыкновенных психологических тестов.