Обнаружили биомаркер депрессии - повышенный уровень кортизола
10:17, 19 февраля 2014Зарубежные новости
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Удалось это установить в ходе эксперимента, в рамках которого они измерили уровень гормона стресса кортизола почти у 2 тыс. подростков
Фото: ikra-studio.com
Американским ученым впервые удалось выявить биомаркер клинической депрессии, сообщается в статье, опубликованной в научном журнале PNAS, пишет Gazeta.ru.
Им удалось это сделать в ходе эксперимента, в рамках которого они измерили уровень гормона стресса кортизола почти у 2 тыс. подростков на протяжении определенных временных отрезков и спустя год после первого измерения.
Таким образом, исследователи смогли сформулировать биомаркер клинической депрессии — повышенный уровень кортизола и указывающие на депрессию симптомы, выявляемые посредством обыкновенных психологических тестов.
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