Спортивные болельщики рискуют "получить" ожирение

Группа французских исследователей из бизнес-школы INSEAD проверила, как влияет проигрыш любимой команды на пищевые пристрастия любителей спортивных зрелищ. Результаты показали, что в те моменты, когда команда проигрывает, болельщики склонны к употреблению нездоровой еды, пишет Zdr.ru.

Проигрыш заставляет съесть на 10% калорий больше, в том числе на 16% больше насыщенных жиров, по сравнению с обычным рационом. В то же время, если команда выигрывает, то любители спортивных зрелищ употребляют насыщенных жиров на 9% и на 5% калорий меньше, в сравнении с повседневным меню.

Такая тенденция наблюдается не только у отъявленных фанатов, но и тех, кто не является большим поклонником спортивных состязаний.

Кроме этих наблюдений ученые провели еще один эксперимент. Они попросили футбольных фанатов написать о своих вкусовых пристрастиях во время матча, что они хотели бы съесть. Результаты опроса показали: проигрыш любимой команды склоняет человека к употреблению чипсов и конфет. У поклонников победивших спортсменов более здоровые пристрастия: они предпочитают более здоровую пищу. Такую, как виноград и помидоры.

Комментируя полученные данные, ученые предупреждают преданных болельщиков о соблюдении принципов правильного питания, ведь многолетняя приверженность команде-неудачнику способна привести к ожирению.