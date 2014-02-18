Общительные люди сохраняют когнитивные способности даже в старости





Было проведено исследование, посвященное развитию личности в течение жизни. Сюда включались изменения, стабильность и траектория, по которой выстраивались ключевые особенности личности по мере взросления человека.

Оказалось, в течение жизни разные черты то выходили на первый план, то отступали в тень. Например, многие взрослые демонстрировали хорошую физическую и умственную форму. При этом по жизни они занимались приятными вещами, поддерживали обширные социальные связи в самой последней части жизни.

Ученые не раз доказывали, что социальная активность позволяет пожилым людям сохранить здоровье, в том числе, психическое. Некоторые эксперты по этой причине советуют после выхода на пенсию начать поиски новой работы или найти себе серьезное увлечение, дабы не снижать уровень активности.

Меддэйли