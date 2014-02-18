Новейший метод диагностики выявляет онкологию на ранней стадии
Специалисты разработали новейший метод лазерной нанодиагностики мочи для того, чтобы была возможность распознать онкологические заболевания на ранней стадии. Об этом сообщил российский профессор Владимир Меледин
Мысль провести такие исследования появилась в результате анализа скорости осаждения эритроцитов крови, в котором измеряются гидродинамические размеры связанных белков. Размеры могут быть измерены при помощи лазерного спектрометра, но не в плазме крови, а в моче, потому что наночастицы беспрепятственно перемещаются в любой жидкости.
Отмечается, что исследования проводились совместно с городской клинической больницей №1 Новосибирска, где был сделан анализ мочи нескольких сотен уроонкологических пациентов. Ученые рассказали, что основными преимущества нового метода являются оперативность (на него уходит всего лишь одна минута), простота и неинвазивность (для выполнения не нужно проникать в человеческий организм).