Новейший метод диагностики выявляет онкологию на ранней стадии

14:43, 18 февраля 2014
Зарубежные новости
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Специалисты разработали новейший метод лазерной нанодиагностики мочи для того, чтобы была возможность распознать онкологические заболевания на ранней стадии. Об этом сообщил российский профессор Владимир Меледин

Мысль провести такие исследования появилась в результате анализа скорости осаждения эритроцитов крови, в котором измеряются гидродинамические размеры связанных белков. Размеры могут быть измерены при помощи лазерного спектрометра, но не в плазме крови, а в моче, потому что наночастицы беспрепятственно перемещаются в любой жидкости. 

Отмечается, что исследования проводились совместно с городской клинической больницей №1 Новосибирска, где был сделан анализ мочи нескольких сотен уроонкологических пациентов. Ученые рассказали, что основными преимущества нового метода являются оперативность (на него уходит всего лишь одна минута), простота и неинвазивность (для выполнения не нужно проникать в человеческий организм). 

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