Почему люди помнят свои сны

В процессе исследования нейробиологи составили две большие группы добровольцев. В одной из них оказались люди, которые, по крайней мере, пять-шесть раз в неделю четко помнили свои сновидения. В другую группу попали те, кто мог вспомнить свои сны в среднем два раза за месяц.

Выяснилось, что у тех, кто отлично помнит сны, в двух частях коры мозга имеется повышенная спонтанная активность. Такая активность отличает подобных людей, как во сне, так и наяву. Первая из выявленных томографией областей обычно относится к средней префронтальной коре – данный отдел связан с высшими функциями в мозге, такими, например, как принятие решений и абстрактное мышление. Вторая активная часть относится к участку, что соединяет теменную и височную кору; прежде было показано, что его работа связана с концентрацией внимания.

По мнению ученых, разница в активности таких областей может вполне объяснить, почему человек, склонный запоминать сновидения, значительно чаще просыпается за ночь. Его мозг периодически функционирует в более активном, «дневном» режиме, что дает возможность запоминать сновидения.

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