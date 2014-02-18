Травмы головы и шеи втрое увеличивают риск инсульта

Повреждения головы и шеи втрое повышают риск развития инсульта среди пациентов в возрасте до 50 лет, говорят ученые из США, труд которых представлен на Международной конференции по проблемам инсультов (American Stroke Association's International Stroke Conference 2014).

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили медицинские данные 1,3 миллиона пациентов моложе 50 лет, получавших экстренную помощь в травматологических отделениях. Примерно 11 человек из каждой сотни тысяч переживали инсульт в течение четырех недель после травмы. Ежемесячно в США посещают травмпункты порядка 2 миллионов человек, и, по подсчетам авторов, 214 людей молодого и зрелого возраста переживают ишемический инсульт после травмы.

Средний возраст пациентов травмпунктов, переживших инсульт, составил 37 лет. По словам авторов, одной из причин инсульта после травмы может быть разрыв головных или шейных кровеносных сосудов, снабжающих мозг, что может вести к их закупориванию. "Наши выводы важны, поскольку инсульт после травмы можно предотвратить", - говорит доктор Кристина Фокс, доцент кафедры неврологии Калифорнийского университета.

Если разрыв сосуда обнаружить непосредственно в момент поступления в травматологию, пациенту можно помочь с помощью противотромбозных препаратов. В текущем исследовании, у 10% инсультников были подобные разрывы сосудов, но далеко не все из них были обследованы до случившегося инсульта.

Авторы отмечают, что рассматривали случаи инсульта среди широкого числа пациентов травмпунктов. В следующей работе ученые планируют сузить круг до конкретных ситуаций, например, дорожных аварий и рассмотреть определенные типы повреждений, в частности, перелом позвоночника.

РИА Новости